PP no irá al acto del Gobierno de Navarra por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo: "quieren lavar su imagen"

El Partido Popular de Navarra (PPN) no acudirá al acto organizado por el Gobierno de Navarra este viernes para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

La portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, ha indicado, en un comunicado, que "es incompatible esta conmemoración con el homenaje a víctimas de motivación política que organizó el Gobierno de Navarra el pasado sábado 18 de febrero y que, como ya hemos denunciado en numerosas ocasiones desde el Partido Popular, no fue sino una humillación a las víctimas de ETA y un intento de desprestigiar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que tanto bien han hecho en la lucha contra el terrorismo".

Según ha añadido, "el Gobierno de Navarra sigue empeñado en blanquear su nefasto comportamiento hacia las víctimas de ETA organizando homenajes a todas las víctimas, algo que consideramos injusto y un menosprecio hacia quienes han sufrido la barbarie de la banda terrorista que ha sembrado el terror en nuestra comunidad y en toda España en los últimos años.

La portavoz 'popular' ha indicado que "no" contribuirá con su presencia a "legitimar un acto con el que el Gobierno de Navarra quiere lavar su imagen, porque mientras la presidenta Barkos siga gobernando con Bildu, partido que no condena el terrorismo, y mientras no le exija con contundencia que lo condene y que exija a ETA su disolución, la entrega incondicional de las armas, el reconocimiento del daño causado y la contribución a resolver los crímenes que aún quedan sin dicha resolución", el PP no se creerá, ni amparará "ningún acto de este estilo organizado por su Gobierno".