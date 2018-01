El PP replica al Gobierno cántabro que "Montoro no puede quitar a Cantabria lo que no tiene"

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Iñigo Fernández, ha replicado al Gobierno regional (PRC-PSOE) que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no puede quitar a Cantabria lo que no tiene" y ha considerado que la valoración realizada por el consejero de Economía, Juan José Sota, sobre el aplazamiento de las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2018 hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado es "una trampa".

A su juicio, el Ejecutivo cántabro, al igual que los de otras comunidades gobernadas por el PSOE, ha generado "una polémica basada en una trampa y destinada a lo mismo de siempre: culpar a otros del fracaso del Gobierno de Cantabria". Y es que ha explicado que, si el Gobierno del Estado aún no tiene aprobado el presupuesto de 2018, "ni Montoro ni nadie puede disponer de ese dinero".

"España tiene su presupuesto prorrogado, esto significa que no se puede subir el sueldo a los funcionarios, no se puede proceder a la equiparación de los sueldos de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas, y no se pueden aumentar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Nada de eso se puede hacer porque nada de eso figuraba en el presupuesto de 2017", ha insistido el portavoz de los 'populares' cántabros en un comunicado.