El exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo destaca que Bárcenas era un "ejecutor de órdenes"

El exsecretario de Estado de Comercio Francisco Utrera reconoce que el PP le facilitó un informe de la UDEF

El exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo ha destacado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) que el extesorero del PP Luis Bárcenas le entregó dinero en efectivo para que se lo hiciese llegar a otras personas, no por decisión suya sino porque era un "ejecutor de órdenes".

Del Burgo ha explicado que recibió en dos ocasiones dinero "lícitamente" obtenido del PP para entregárselo al exdiputado de PPN Calixto Ayesa y a una víctima de ETA. Ha dicho que fue Bárcenas, en su etapa como gerente, el que le entregó estas cantidades, pero ha defendido que él "no tenía capacidad de decisión para disponer de estas cantidades porque no es el pago ordinario de una factura de un proveedor".

"El señor Bárcenas era solo el ejecutor de órdenes que le daban", ha enfatizado al tiempo que ha afirmado que imagina que estas instrucciones posiblemente se las daría el entonces tesorero del partido Álvaro Lapuerta, eximido de cualquier responsabilidad de esta causa por demencia sobrevenida.

En este sentido, ha asegurado que con el fin de que quedase siempre claro que era un "intermediario" y que no pareciese que el dinero se "quedaba por el camino" pedía recibís tanto a Bárcenas como a Ayesa. Asimismo, ha dicho que es "cierto" el apunte que aparece en la 'contabilidad B' del partido sobre entregas de dinero en 1991, 1992 y 2011 y que supone que las fechas serán correctas.

Sobre los dos primeros años, ha recordado que se trata del pago de una deuda contraída en las elecciones de 1982. Debido a que no se podía hacer frente a los comicios, Ayesa y Del Burgo pidieron un crédito para pagar los gastos de la campaña y unos años después fue el expresidente del Gobierno José María Aznar quien decidió hacer dicha recompensa como "herederos de UCD".

La otra entrega corresponde a una cuestión personal, según ha dicho, en la que quiso ayudar a una víctima de ETA, que había perdido su casa en un atentado. Además, preguntado si el dinero se entregaba en sobres, Del Burgo ha rebajado importancia a este detalle diciendo que "cuando se da el dinero en efectivo se mete en algo".

MENSAJE DE FELICITACIÓN A LUIS BÁRCENAS

Ha afirmado también, a preguntas del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que no tiene la "menor idea" de dónde procedía ese dinero y ha recordado que las donaciones anónimas están reconocidas por la ley desde el año 1987. Además, ha apuntado que ya no tiene relación alguna con el extesorero 'popular' pero que le escribió un mensaje de texto, que no tuvo respuesta, cuando le sobreseyeron la causa por primera vez diciéndole: "Querido Luis, me alegro mucho del sobreseimiento, la verdad siempre sale adelante", ha dicho.

Por otro lado, el exsecretario de Estado de Comercio y Turismo Francisco Utrera Mora ha aseverado que nunca nadie le recomendó ni se interesó para que el Grupo Ros Roca fuese el perceptor de un crédito de Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para la República Dominicana. Tras explicar cómo funcionan estas subvenciones y cómo se conceden, ha afirmado que una vez se reunió en su despacho, y "siempre con testigos", con una persona vinculada a esta empresa, a "petición de la parte".

En un momento de la declaración, Utrera ha hecho mención a que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se le menciona como "gestor" de estos créditos, lo cuál ha negado. Tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell de conocer cómo accedió a este documento policial y de que él se escudase en que fue filtrado a la prensa, Hurtado le ha requerido que desvelase su fuente. "A través de mi partido", ha afirmado.

Ante esto, la abogada del exconcejal de Majadahonda (Madrid) Juan José Moreno, Helena Echeverri, ha insistido en esta cuestión y ha preguntado que quién del PP y cuándo como obtuvo este informe. Sin embargo, Hurtado ha interrumpido y no ha dejado contestar al testigo porque, a su entender, "no es necesario descender a tantísimo detalle, la fuente está aquí y punto y final".

CORREA PAGÓ ALGUNOS VIAJES DE BÁRCENAS

Por último, la administradora y un trabajador de la agencia Gabinete Viajes, vinculada a la trama Gürtel, han asegurado que una de las empresa de organización de eventos de Francisco Correa, Special Events, pagó durante un tiempo los viajes de Luis Bárcenas. Inés Mercedes Fierros (la administradora) ha enfatizado que no sabe si después el extesorero le reintegraba el importe al empresario.

Ambos han constatado ante el tribunal que en 2002, Correa llamó a Gabinete Viajes --con cuya administradora mantiene una relación de amistad-- para pedirles el favor de que emitiesen los billetes a un cliente que había discutido con el director de su agencia Pasadena y que facturasen éstos a nombre de Special Events. Se trataba de Luis Bárcenas.

Los dos testigos han apuntado que a finales de 2004, principios de 2005 fue el propio Bárcenas el que pidió que las facturas de los viajes se emitiesen a su nombre porque iba a pagarlos él directamente, ya que había discutido con Correa.

Además, el empleado Miguel Ángel Esteban Escudero ha añadido que Correa también les pidió el favor de contratar al hermano de Bárcenas, Alberto, que hasta el momento trabajaba con Pasadena, mientras esperaba que le concediesen una plaza solicitada en una empresa aeronáutica. Según Fierros, el cambio de empresa, posiblemente, se debió a la discusión del extesorero con el director de la agencia de viajes y ha señalado que la nómina se pasaba también a Special Events para que le pagase su nómina.