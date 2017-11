El PP ataca a Kutxabank por no colaborar con la comisión del Senado al no informar sobre sus operaciones con el PSOE

El 'popular' Luis Aznar carga contra el "poco" esfuerzo de los bancos en avanzar hacia la transparencia

En el marco de esta comisión, García Lurueña se ha acogido al secreto bancario para no aportar datos sobre las operaciones del PSOE con la entidad, algo que ha sido afeado por parte de los 'populares' que consideran que es optar por la vía "facilona" y no colaborar con la comisión de investigación.

"Estamos haciendo un esfuerzo para avanzar en la transparencia y no tiene sentido que ustedes, que tienen que presentar estos datos al Banco de España, ahora se acojan (al secreto bancario)", ha criticado Aznar. "El esfuerzo debe ser común de todos, en ese esfuerzo los bancos han participado muy poquito en la historia reciente de la democracia", ha recriminado el senador 'popular'.

"Lamentablemente no vamos a poder decir que Kutxabank es un banco que busca la transparencia", ha espetado al consejero delegado de la entidad vasca, acusándole de "meterse en la trinchera".

El responsable de la entidad bancaria ha manifestado que no quiere que se entienda esta postura "como una excusa", pero que se ve "en la imposibilidad de dar datos concretos sobre saldos y operaciones de clientes específicamente". Y ha explicado que dentro de la política de Kutxabank se enmarca la posibilidad de financiar a los partidos políticos, pero que le es "absolutamente imposible" ofrecer "datos concretos".

Aznar le había preguntado por dos operaciones financieras entre el PSOE y el banco vizcaíno en las que el Tribunal de Cuentas observó en un informe "un desfase" entre los datos que aportaban el partido político y la entidad bancaria. Así, Kutxabank informó de un préstamo de 537.304,83 euros al Tribunal de Cuentas y de unos intereses con un valor de 10.338.223,71 euros que el PSOE no contabilizaba al entender que no le correspondían esos intereses, como ha explicado el ex director gerente socialista Xoan Manuel Cornide en su comparecencia de esta mañana. Este informe citado por el senador del PP corresponde al ejercicio del año 2003.