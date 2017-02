El PP celebra el anuncio de Montoro de presentar Presupuestos y espera que los grupos no actúen con "prejuicios"

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, considera "una buena noticia" que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya asegurado que presentará los Presupuestos Generales del Estado para este 2017 "en las próximas semanas" y espera que los grupos parlamentarios no actúen con "prejuicios" cuando el proyecto llegue al Congreso.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando ha enmarcado en la "normalidad parlamentaria" el anuncio de Montoro y ha subrayado que si el PP, el PSOE y Ciudadanos lograron aprobar el techo de gasto, no debería ser "tan complicado" llegar a acuerdos sobre dónde gastar ahora el dinero.

Con ese techo de gasto en la mano, el dirigente 'popular' ha llamado a los grupos a tener en cuenta de que la parte disponible del Presupuesto "no es tan amplia" como para plantear medidas que pudieran ser inasumibles.

"Me gustaría que los grupos no actuaran con prejuicios", ha señalado Hernando, incidiendo en que los Presupuestos para este ejercicio conseguirán dar estabilidad al país. "No me gustaría que en este 2017 la incertidumbre presupuestaria frenara el crecimiento y la creación de empleo", ha dicho.