El PP recalca que no va a negociar con el PNV el acercamiento de presos de ETA más allá de la 'vía Nanclares'

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha recalcado este jueves que ni su partido ni el Gobierno va a negociar con el PNV el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco más allá de la conocida como 'vía Nanclares'. A su juicio, se trata de una polémica "artificial" "Cualquier preso de ETA que quiera volver al País Vasco tiene abierta una vía, que es la 'vía Nanclares', que requiere algunos requisitos, como el del arrepentimiento, el del reconocimiento de los hechos y el de la petición de perdón a las víctimas", ha explicado Hernando en los pasillos del Congreso.

De hecho, el dirigente 'popular' ha destacado que cualquier preso etarra que ha querido ir a una prisión en Euskadi lo ha podido hacer desde hace unos años a través de este procedimiento que está en el ordenamiento jurídico "y que lo puede utilizar cualquier preso de ETA que quiera".

NO SE DEBEN MEZCLAR CHURRAS CON MERINAS

"Si alguien me plantea otro tipo de fórmulas para presos que no se arrepienten, que siguen defendiendo la actividad terrorista y que no quieren pedir perdón, que lo manifieste", ha señalado Hernando, incidiendo, no obstante, en que "ése no es el camino". "Existe un camino, que es el que pretende condenar el terrorismo para siempre --ha enfatizado--. No podemos mezclar churras con merinas".

En esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta de la que gozaba cinco años atrás, además de Ciudadanos, el apoyo del PNV es fundamental para poder sacar adelante algunas iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este 2017.