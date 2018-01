PP vasco pide a PNV que "abra una reflexión" sobre su petición de derogación de la prisión permanente revisable

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha reclamado al PNV que "abra un proceso de reflexión" sobre su petición de derogación de la prisión permanente revisable, pese a que esta figura cuenta con "un abrumador apoyo social". Asimismo, ha anunciado que su partido llevará a los ayuntamientos vascos una iniciativa de defensa al mantenimiento de la prisión permanente revisable.

En una rueda de prensa de Bilbao, ha recordado que la prisión permanente revisable, introducida en el Código Penal del Estado en marzo de 2015, existe en "otros muchos países" europeos y se implementó para "proteger a la sociedad de quienes, de volver sin reinsertarse, no hay garantías de que no vuelvan a cometer delitos".

Según ha indicado, no se puede garantizar que se cometan delitos como asesinatos o violaciones, pero sí que "quienes los han cometido y han sido juzgados y condenados, y están en prisión, no salgan hasta que no estén reinsertados y sean capaces de vivir en sociedad".