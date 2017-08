El PP y el PSOE rechazan la idea de Albert Rivera de exigir que el nuevo Defensor del Pueblo no sea un político

Rafael Hernando aprecia "populismo" en la propuesta de Cs y subraya que haber representado a los ciudadanos aumenta el currículum MADRID, 15 EUROPA PRESS) El PP y el PSOE han coincidido en rechazar la exigencia del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de excluir a los políticos de la negociación para un nuevo Defensor del Pueblo tras la marcha de Soledad Becerril, que acabó su mandato en junio.

El Congreso tendrá que votar a un nuevo Defensor del Pueblo y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha adelantado que esta vez quiere que se promueva a una persona ajena a la política, no un ex del PP o del PSOE.

"Me parece ridículo estigmatizar a la gente por su pertenencia o su voto --opina--. Hay que buscar una persona preparada que realice bien su función. Busquemos un buen defensor, con independencia de su filiación política o no".

A su juicio, Becerril ha sido una "excelente" defensora del Pueblo, y fue del PP, pero también Enrique Múgica, que había sido del PSOE, y otros con anterioridad. "El hecho de haber pertenecido a una formación política o haber defendido los intereses ciudadanos en un Parlamento o en un Gobierno son garantía de que esa persona ha tenido una vocación de servicio público y por tanto unas garantías y un currículum que otros no tienen --subraya--. Y me parece que eso hay que ponerlo en valor".

Hernando ha aprovechado para criticar el discurso de Rivera: "Hay gente que desde la política juega a la antipolítica, al populismo, y eso me parece que no es positivo --ha afirmado--. Esto de ser político pero que no me gusten los políticos que no sean de partido o pertenecido a otros, me parece un poco ridículo".