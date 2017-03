PP, PSOE y Ciudadanos apoyan el informe Almagro que exige elecciones en Venezuela en un mes

PP, PSOE y Ciudadanos han mostrado este jueves su respaldo al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que exige la celebración de elecciones generales en Venezuela en un plazo de 30 días.

Diputados de estas tres formaciones han arropado a la oposición venezolana en un acto en el que los distintos partidos agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) han pedido la convocatoria de elecciones este año, la liberación de los presos políticos y el envío de ayuda humanitaria a la población venezolana.

Mientras Ciudadanos secunda que se aplique la Carta Democrática de la OEA para el caso de Venezuela --un proceso que podría acabar en su expulsión del organismo-- el representante del PSOE Antonio Gutiérrez Limones ha admitido que a su grupo no le gustaría que se llegase a ese extremo, mientras que el PP se limita a apoyar a Almagro, sin entrar en si habría que iniciar o no el proceso para sancionar a Venezuela en la OEA, donde España tiene estatus de observador, pero no voto.