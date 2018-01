El PP balear pide al PSOE que se mueva del 'no es no' de Sánchez para aprobar los PGE

El secretario general del PP en Baleares, Antoni Fuster, ha pedido al PSOE que deje de hacer política "rastrera" para empezar a hacer política de Estado y ha asegurado que tiene que dejar de estar instalado en el 'no es no' del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, el secretario general del PP en las Islas ha explicado que la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, "no tiene que pedir ninguna reunión con Montoro sino exigir a Sánchez que deje de estar instalado en el 'no es no'".