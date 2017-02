PP y PSOE en el Senado rechazan abordar una reforma de la Constitución para "dar respuesta a un Estado plurinacional"

La iniciativa de Unidos Podemos defendía el derecho a decidir que 'populares' y socialistas rechazan de plano

El Pleno del Senado, con los votos en contra del PP y del PSOE, ha rechazado este miércoles una iniciativa del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para instar al Gobierno a la apertura de un debate para acometer una reforma constitucional con el fin de "ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades que se plantean en un Estado plurinacional" e incorporar en ella el "derecho a decidir" de los territorios.

La moción de Unidos Podemos pedía "abrir un debate democrático transparente y participado" para abordar una reforma de la Carta Magna sobre el modelo de organización territorial. Según el partido morado, este modelo no queda "definitivamente cerrado" en la Constitución, y han sido los Estatutos de Autonomía los que han ido concretando sus elementos.

La iniciativa, que ha contado con el apoyo de Unidos Podemos, ERC, el PNV y la mayoría de los partidos que integran el Grupo Mixto, fue tumbada por los 'populares' y los socialistas principalmente por su negativa a aceptar el derecho a decidir de "una parte" de los ciudadanos.

SISTEMA TERRITORIAL "INEFICIENTE"

"El sistema de organización territorial en España es ineficiente y no responde a las necesidades de los diferentes territorios", ha asegurado la senadora de Podemos María del Pilar Garrido durante la defensa de la moción. Y ha advertido de que las "ineficiencias" del modelo "se han ido agravando al no obtener propuestas de mejora y de cambio". "No verlo ni afrontarlo creemos que es un gran error político", ha sentenciado.

Y ha cargado contra el Gobierno y el PP por justificar su inacción ante el desafío soberanista catalán, advirtiendo: "El partido del Gobierno tampoco se puede atrincherar siempre detrás del principio de legalidad y rechazar entrar al debate político sobre la legitimidad de determinadas aspiraciones que, aunque no compartan, son legítimas".

Estos argumentos, ha afirmado la senadora de Podemos, "más bien conducen al enfrentamiento y a una disputa estéril". Por este motivo, ha reclamado "un nuevo paradigma que supere la confrontación" y "avanzar hacia un modelo territorial que refleje la España de hoy" que, a su juicio, es "plurinacional".

La parlamentaria de Unidos Podemos ha respaldado también el derecho a decidir aunque ha dejado claro que "tal derecho tampoco puede consistir únicamente en la celebración de un referéndum para la independencia".

PP Y PSOE, EN CONTRA DEL DERECHO A DECIDIR

Por su parte, el senador del PP Xavier García Albiol ha cargado contra Unidos Podemos por querer abordar una reforma constitucional para convertir España en un Estado plurinacional y reparar "el malestar de los territorios".

"Es evidente que han asumido también como propia la terminología y el relato de los partidos independentistas", ha resaltado, remachando: "El malestar de las personas no se arregla cambiando el término nación por nacionalidad".

Para Albiol, entre las prioridades de los ciudadanos "no está el autogobierno": "Abandonen de una vez por todas el papel de muleta de los partidos independentistas", ha concluido, instando a Podemos a "dejar de hacer el juego a la casta independentista".

Por otro lado, el senador del PSOE Joan Lerma ha expresado que los socialistas están a favor de abordar una reforma constitucional "pactada", pero no pueden compartir "en absoluto" el planteamiento de Unidos Podemos acerca de que la Constitución del 78 "se hizo de una forma enojada y con miedo". "Es una Constitución amplia e inclusiva", ha manifestado.

Además, de cara a "actualizar" la Carta Magna, ha recalcado que el PSOE tiene como "restricción" el derecho a decidir: "Defendemos la soberanía nacional, tal y como señala la Constitución actual", ha afirmado para justificar su negativa a la iniciativa de Podemos.

"Cuando algún grupo reclama el derecho a decidir en exclusiva de un territorio nos está negando el derecho a decidir a todos los demás, y ahí parece que ya no es tan democrática la cuestión", ha zanjado.

ERC Y PNV A FAVOR

El senador de ERC, Miguel Ángel Estradé Palau ha defendido una reforma constitucional "basada en un reconocimiento explícito de que Cataluña es un sujeto político y una nación soberana con derecho a la autodeterminación".

Y aunque ha expresado su disposición al diálogo, se ha mostrado "escéptica" ante la posibilidad de que la mayoría de los partidos políticos españoles estén dispuestos a convertir la España plurinacional "en una realidad".

También el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, se ha pronunciado a favor de la iniciativa, insistiendo en la necesidad solucionar problemas territoriales: "Lo único que pido es que debatamos", ha señalado. A su juicio, el PP "cumple la ley cuando le conviene" y "cuando no le conviene no lo hace", y ha apuntado que el Estatuto de Gernika no se cumple tras cuarenta años ni ha "respetado" decisiones del Parlamento catalán ni "la voluntad de dialogar que se ha puesto sobre la mesa".

A favor de la moción se ha posicionado también el portavoz de CDC, Josep Lluís Clerie, los senadores de Compromís, o el senador de Bildu, Jon Iñarritu que ha apuntado que en la mayoría de los Estados occidentales "se manifiestan a favor de decidir acerca de su futuro constitucional" y "se establecen vías legales para celebrar referéndums".

Desde Ciudadanos, partido que cuenta con tres senadores, han negado que la Constitución esté "vieja" y han defendido su cambio "con amplias mayorías" y "con consenso", y "no solo de una parte del territorio español, como algunos nos quieren imponer".