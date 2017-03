PP y PSOE rechazan investigar en el Senado el accidente de Spanair, como sí apoyaron en Canarias y Madrid

Pedro Sánchez reclama en un tuit el apoyo del grupo Socialista a la iniciativa: "Debe votar favor"

PP y PSOE han rechazado en el Senado una propuesta de Coalición Canaria para crear una comisión de investigación en la Cámara Alta que aclare las causas del accidente del avión de Spanair de agosto de 2008 en el que murieron 154 personas, así como que se cree un órgano nacional independiente que investigue accidentes graves.

El debate se ha producido en la Comisión de Fomento del Senado, donde la senadora María del Mar del Pino Julios ha defendido la misma iniciativa que fue aprobada por unanimidad en 2015 tanto en el Parlamento de Canarias como en la Asamblea de Madrid. En ambos casos, contó con el apoyo de 'populares' y socialistas, que hoy han argumentado en contra de una comisión de investigación parlamentaria.

La postura del PSOE ha provocado un tuit del exsecretario general del socialista y aspirante de nuevo al cargo, Pedro Sánchez, para quien su grupo en el Senado tenía que haber apoyado esta comisión como ya hizo en Canarias. "El @gpssenado debe votar a favor", ha escrito.

La senadora de Coalición Canaria María del Mar Julio Reyes ha censurado la posición de ambos partidos, a los que ha acusado de haber creado "una expectativa" a los familiares de las víctimas con su postura en los parlamentos autonómicos.

"No es de recibo que ahora que se trae el debate a las Cámaras que tienen que tomar la decisión digan que no están de acuerdo, tendríamos que hacer un esfuerzo por dar ejemplo de coherencia", les ha dicho.

El socialista David Delgado ha argumentado que los parlamentos no pueden ser los que investiguen los accidentes, "no es bueno para las víctimas, los familiares y la propia investigación". El portavoz ha recordado el curso judicial que ya ha seguido el accidente y ha insistido en que los legislativos no deben investigar las responsabilidades.

Sí se ha mostrado a favor de crear un órgano nacional que investigue accidentes aéreos o de otro tipo cuando por su alcance requieran "una investigación independiente" de cualquier administración. Después, en cualquier caso, el asunto debe terminar en los tribunales, ha insistido Delgado, que ha expresado su "mayor respeto" y recuerdo a las víctimas y las familias.

Por el PP, Fernando Goñi ha asegurado que se trata de una iniciativa "difícil de votar" porque "se mezclan sentimientos" y ha mostrado su respeto y apoyo a los afectados por aquel accidente, en el que murieron 154 personas.

"Pero nos están pidiendo saltarnos la ley, que dice claramente a quién le corresponde la labor de investigar los accidentes aéreos. No podemos convertirnos en un tribunal de justicia", ha añadido, para recordar que el accidente "ya ha sido investigado".