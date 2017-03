PP y PSOE elegirán en solitario el miércoles a los cuatro magistrados que han acordado para el Constitucional

PP y PSOE elegirán el próximo miércoles en el Pleno del Senado a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han acordado designar por el cupo que elige la Cámara Alta y lo harán solos, salvo algunos votos aún sin decidir de varios senadores del Grupo Mixto.

Los elegidos son Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, promovidos por el PSOE, y Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya, candidatos del PP, cuya propuesta fue aprobada en la Comisión de Nombramientos con el único voto a favor de los dos grandes partidos.

La designación definitiva será el miércoles en el Pleno, donde cada uno de los aspirantes tiene que sumar al menos tres quintos de los votos del hemiciclo para poder ser designado magistrado. La votación es secreta, mediante papeleta en urna, en la que los senadores sólo pueden apoyar a esos candidatos (a uno, a varios o a todos) o hacerlo en blanco. Pueden también no votar, como ya han anunciado ERC y el PNV.

El acuerdo entre PP y PSOE ha molestado al resto de grupos del Senado y a una parte incluso de los socialistas, los afines al exsecretario general Pedro Sánchez, que han criticado el pacto con los 'populares'. Fuentes del grupo parlamentario del Senado aseguran a Europa Press que no se espera sin embargo que nadie rompa la disciplina, aunque el voto sea secreto.

PODEMOS Y CIUDADANOS, EN CONTRA

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha sido muy crítico con el pacto alcanzado por PP y PSOE: 15 candidatos propuestos por los parlamentos autonómicos tuvieron que defender su candidatura ante la Comisión de Nombramientos del Senado cuando, de antemano, según ha denunciado su portavoz, Ramón Espinar, los dos grandes partidos habían decidido qué cuatro de ellos iban a ser elegidos. "No va a tener opciones", les fue diciendo Espinar al resto de aspirantes que consideraba descartados.

En el caso de ERC, no participará siquiera en la votación como tampoco lo hizo en la de la Comisión porque entiende que el Constitucional es un "tribunal político y no jurídico". Su portavoz, Mirella Cortés, si participó sin embargo en las sesiones de trabajo y escuchó y preguntó por Cataluña a los 15 candidatos.

Tampoco votará el PNV, aunque en su caso no ha acudido siquiera a la Comisión de Nombramientos. Su portavoz, Jokin Bildarratz explicó que quieren así denunciar que se está renovando "un tribunal de parte", que no ha contribuido a resolver conflictos como el de Cataluña, "sino todo lo contrario", y que el PP mantiene una "deuda pendiente con la sociedad, la independencia de la Justicia".

En cuanto a Ciudadanos, no ha participado en el proceso en comisión porque no ha podido, sus tres únicos senadores forman parte del Grupo Mixto, pero fuentes del partido naranja han confirmado a Europa Press que no apoyarán a ninguno de los cuatro magistrados pactados por PP y PSOE.

Tampoco lo hará PDeCat, igualmente miembro del Grupo Mixto, donde también se sientan UPN (1), Compromís (2), EH Bildu (1), Coalición Canaria (1), Agrupación Herreña Independiente (1), Agrupación Socialista Gomera (1), Foro (1) y Nueva Canarias (1).

De todos ellos, UPN ha explicado que se mantiene de momento en la abstención, aunque no ha decidido el voto final, y Nuevas Canarias ha asegurado que no apoyará a estos candidatos porque, entre otras cosas, no se respeta la paridad entre hombres y mujeres. Tampoco Compromís votará a ningún candidato, por no compartir ni el método de elección ni a los elegidos.