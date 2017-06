El vicesecretario general de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado este lunes que a él le "preocuparía" que los "únicos partidos" que apoyan la moción de censura a Mariano Rajoy, planteada por Podemos, sean los que "quieren romper el país".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha dicho que le "sorprende" que no se hable de que "quienes apoyarán" a Podemos en el debate de la moción, que comienza este martes, sean Bildu y ERC. "Qué tendrá que decir Iglesias para que les guste su discurso", ha espetado.

El dirigente 'popular' se ha preguntado "cómo podría ser presidente del Gobierno" de España alguien que cuente "con estos apoyos" y, sobre todo, "cual será la idea de España" que tiene Iglesias. "A mi me preocuparía que me apoyaran los partidos que quieren romper el país", ha añadido.

Además, Maroto ha señalado que la moción de la formación 'morada' "no es contra Rajoy", sino contra el PSOE, al que Iglesias "trata de socavar", a pesar de estar ya "bastante herido". "Busca triturar un poquito mas si cabe al PSOE. Es el objetivo que todo el mundo sabe que persigue Iglesias", ha aseverado.

Con todo, el político vasco ha dicho que la moción "cuenta con la certeza de que no va a prosperar", y que espera que sirva "para analizar la situación del país y las propuestas de cada partido". "Me gusta ver el vaso medio lleno. Sería una novedad encontrar una propuesta en positivo del partido de Iglesias, porque no la hemos tenido", ha remachado.