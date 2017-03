PP baleaer responde a Podemos: "Gijón no comparecerá en el Parlament porque lo pidan unos aprendices de fiscalillos"

La diputada del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha respondido este martes a las "acusaciones y barbaridades" que ha dicho Podemos y ha aclarado que el diputado popular Álvaro Gijón "no comparecerá en el Parlament porque lo pidan unos aprendices de fiscalillos, sino que lo hará ante la justicia".

"Ellos no son jueces ni fiscales. Son fiscalillos y muy teatreros. Gijón comparecerá cuando toque y donde toque", ha señalado la popular, después de que el grupo parlamentario Podemos haya vuelto a pedir la dimisión del diputado y acusado al PP respaldarle "al no querer acabar con los aforamientos".

En este sentido, Prohens ha asegurado que el PP "está a favor de la supresión de los aforamientos" a cargos públicos, para lo que es preciso modificar el Estatuto de Autonomía de Baleares y "contar con todas las garantías jurídicas necesarias", algo que no están dispuestos a hacer "de la mano de Podemos".

No obstante, la portavoz popular ha apuntado que aforamiento "no quiere decir impunidad", por lo no supone ningún impedimento para que los tribunales determinen variaciones sobre la situación procesal de Gijón "si hubiera pruebas o motivos" para ello.

Por último, ha insistido que el estado procesal del diputado popular es la misma que hace cuatro meses y ha subrayado que él mismo ha pedido comparecer ante la Justicia "para aclarar su versión de los hechos".