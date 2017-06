Cifuentes advierte de que los populares no se van a "convertir en el saco de boxeo para que Podemos descargue la frustración que tiene por no tener el apoyo de los madrileños"

Tras estos momentos de tensión y ya en los pasillos de la Cámara, la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha criticado la "ristra de insultos" lanzada por Podemos, que no tiene "ni proyecto ni liderazgo".

La presidenta ha advertido de que los populares no se van a "convertir en el saco de boxeo para que Podemos descargue la frustración que tiene por no tener el apoyo de los madrileños".

"Nosotros venimos aquí a debatir en una moción de censura y hemos aguantado insultos, descalificaciones, pero desde luego lo que no vamos a permitir es que el señor Espinar se permita decir de nuestro portavoz, que es una persona intachable, es un ladrón", ha señalado para añadir que a ella desde Podemos le han llamado "loca", cosa que considera "bastante grave".

Cifuentes hacía referencia a las palabras del portavoz de Podemos en el debate de la moción de censura, Jacinto Morano, que ha advertido a Cifuentes de que puede pasar a la historia como 'Cristina I, la loca de Madrid' si hoy ante la prensa afirma, al termino de la moción, que "no ha pasado nada".

Morano ha reconocido que Cifuentes se va a quedar "muy tranquila" con el resultado de la votación de la moción de censura, que solo apoya Podemos, pero ha dicho que el 4 de julio de 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, "el rey Jorge III escribió eses día: hoy no ha pasado nada relevante".

"Yo creo que usted va a intentar salir a la prensa a decir eso: yo sigo siendo presidenta, hoy no ha pasado nada relevante, pero tenga cuidado no pase a la historia como el rey Jorge III, que pasó a la historia como el rey loco, tenga cuidado no pase a la historia como la señora Cristina I, la loca de Madrid", ha dicho Morano.