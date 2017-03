PP dice que el Presupuesto vasco "no suena mal" y espera que Gobierno de Urkullu "se decante por políticas centristas"

Cree "sorprendente que un gobierno tarde tanto en saber por dónde quiere ir con grupos tan dispares" como PP y EH Bildu

El presidente del PP de Vizcaya y parlamentario, Antón Damborenea, ha explicado que el Gobierno vasco les ha presentado un proyecto de Presupuestos "que no suena mal", por lo que "están a la espera" de que el gobierno decida si quiere alcanzar un acuerdo con ellos o con EH Bildu porque es "sorprendente que un gobierno tarde tanto en saber por dónde quiere ir con grupos tan dispares". "Esperemos que el Ejecutivo haga un ejercicio de racionalización de lo que es bueno para el conjunto de los vascos y se decante por políticas centristas", ha señalado.

Damborenea ha participado este lunes en la reunión para abordar las cuentas para 2017 convocada por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, junto a Borja Sémper y Nerea Llanos, y que se ha celebrado en la sede del Gobierno vasco en Vitoria.

El representante popular ha destacado que el pasado viernes recibieron un documento del Gobierno que "no sonaba mal", pero ha precisado que "evidentemente faltaban muchas de las cosas" que el PP ve necesarias. Por ello, este lunes han planteado estas cuestiones en la reunión, en la que han presentado un documento que incluía sus prioridades de gasto y por donde consideran "que debe ir la política del Gobierno vasco".

"Como hemos dicho siempre, pasa por el apoyo al empleo, a las familias, las inversiones, política fiscal y educación", ha recordado. Asimismo, ha indicado que están "a la espera de lo que decida el Gobierno", ya que este martes tiene una reunión con EH Bildu. "Nos han dicho que nos dirán el miércoles qué es lo que deciden. No nos han aclarado nada de nada", ha informado.

Antón Damborenea ha señalado que para el PP es "sorprendente" que un Gobierno "tarde tanto en saber qué quiere hacer" porque "no es lo mismo llegar a un acuerdo con un partido como el nuestro, liberal, centrista, con unas políticas muy claras y definidas", que acordar con otro como EH Bildu que "es la antítesis".

"La pregunta que deberíamos hacernos es si el Gobierno sabe lo que quiere y a dónde va. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos y a dónde vamos y, a partir de ahí, esperemos que el gobierno haga un ejercicio de racionalización de lo que es bueno para el conjunto de los vascos y se decante por políticas centristas, que son las que han llevado a Europa a las mayores cotas de bienestar y empleo", ha defendido.

Preguntado sobre si el PP ve avances en un posible acuerdo, Damborenea ha reconocido que si el Ejecutivo les ha presentado un documento "que no suena mal". "Parece que tienen intención de pactar con nosotros, pero todavía no nos lo han dicho. Si ellos no nos lo dicen, no nos lo vamos a inventar nosotros", ha apuntado en respuesta a las preguntas de los periodistas.

Además, ha recordado que los Gobiernos de PNV y PSE tienen acuerdos presupuestarios con EH Bildu en otras instituciones y, "por tanto, es una decisión que debe adoptar el gobierno". "Lo sorprendente es que un Ejecutivo tarde tanto en saber por dónde quiere ir con grupos tan dispares", ha reiterado.

(Habrá ampliación)