PP de Puente de Vallecas estudia pedir la suspensión cautelar del congreso del PP de Madrid por "irregularidades"

PP de Puente de Vallecas está estudiando pedir la suspensión cautelar del Congreso del PP de Madrid ante las "irregularidades" que considera se han dado de cara a la celebración de la 16º edición de este cónclave previsto para el 17, 18 y 19 de marzo.

Según ha informado a Europa Press la presidenta del PP de Puente de Vallecas, Eva Durán, ante los "incumplimientos" e "irregularidades" que están detectando en el proceso congresual, ya tienen a dos abogados trabajando sobre la posibilidad de pedir la suspensión cautelar.

Según ha relatado Durán, al inicio del proceso no se envió a los afiliados la tradicional carta informativa, algo que sí se hizo de cara al Congreso Nacional.

Además, ha denunciado que hay afiliados que les han transmitido que no han tenido tiempo para inscribirse y que, incluso, hay otros que "no quieren hacerlo" al considerar que "tienen derecho a votar y no tienen que rogar el voto".

Y es que es la primera vez que, debido a la posibilidad de votar al presidente del partido, los afiliados deben inscribirse como compromisarios para poder votar en el 16º Congreso del PP de Madrid y como delegados para poder ir al Congreso, que se celebrará en el Hotel Auditorium.

Hoy mismo, desde el PP de Puente de Vallecas se han quejado en varias ocasiones ante la Comisión Organizadora del Congreso (COC). La primera de ellas, en referencia al número de urnas que tendrán que habilitar de cara a la votación del día 12 y la segunda, por un acto que, según aseguran, la candidatura de Cristina Cifuentes quería convocar en Puente de Vallecas este jueves.

En este último caso, el PP de Puente de Vallecas ha remitido una carta a la COC en la que denuncia que "se han cedido datos de carácter personal" de afiliados del PP de Puente de Vallecas a terceras personas para convocar el acto.

Durán ha explicado que les han llamado en torno a las 12 horas de este miércoles instando a convocar un acto para las 20 horas de este jueves con el consejero de Políticos Sociales, Carlos Izquierdo, como miembro de la candidatura de Cristina Cifuentes.

La propia Durán les ha dicho que ella no podía acudir y, según señala la carta, les han respondido que "no era necesario que ni la presidenta ni el secretario general estuvieran presentes".

Posteriormente, han comenzado a recibir quejas de afiliados del distrito "enfadados" porque les estaban llamando desde un número de teléfono oculto para convocarles para el acto del jueves.

Ante esta situación el PP de Puente de Vallecas ha remitido una carta al COC criticando que se les avise "de un día para otro" y que se les emplace a "convocar a los afiliados por WhatsApp como si fueran una masa a la que mover sin más". "Demuestra muy poco respeto hacia los afiliados", denuncian.

Asimismo, consideran "intolerable que se hayan cedido datos de carácter personal a terceras personas cuando no se ceden los datos de carácter personal a los candidatos para que puedan realizar llamadas para, según alega el COC, cumplir con la Ley de Protección de Datos".

Por todo ello, reclaman un "pronunciamiento y una desautorización inmediatamente" por parte de la Comisión Organizadora.