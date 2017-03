El PP pide a Puigdemont que evite el "cinismo" de Mas en los tribunales

Fernández da por finalizado el proceso independentista: "La caída no será épica ni patriótica"

El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no caiga en el "cinismo" en el que incurrió el expresidente Artur Mas al decir fuera de los tribunales que había desobedecido al TC convocando el proceso participativo del 9N y afirmando en su juicio por esa consulta que no sabía que estaba desobedeciendo.

En rueda de prensa, el diputado popular ha tachado de patética la diferencia de la actitud de Mas fuera de los tribunales con la de dentro de los juzgados, y ha incidido en interpelar al presidente y al vicepresidente de la Generalitat: "Les pedimos a Puigdemont y Junqueras que no caigan en el mismo cinismo de Mas. Si lo hacen, ya saben las consecuencias".

Fernández se ha mostrado crítico con la lectura que el presidente hizo de la sentencia de inhabilitacion a Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau: "Por mucho que quieran, no se condena a los dos millones", ha dicho en referencia a los que participaron en la consulta del 9N.

También ha rechazado las palabras de Puigdemont en las que afirmó que sería el pueblo de Catalunya el que indultaría a Mas, en referencia al referéndum: "Usaron expresiones grandilocuentes para incentivar una revuelta ciudadana. Eso no sucederá".

Ha contrapuesto los proyectos de la CUP y de JxSí argumentando que los anticapitalistas ya han pedido adelantar el referéndum y Junqueras no respondió a esa pregunta en la rueda de prensa tras la sentencia a Mas, por lo que considera que el proceso no tiene un liderazgo claro ni mayoría profunda: "Vemos los últimos coletazos del movimiento independentista y la caída no será ni épica ni patriótica como esperan, sino triste, solitaria e incluso oscura".