El PP pide a Puigdemont que plantee "por escrito" cómo quiere debatir en el Congreso para "poder definirse"

Maillo subraya en todo caso que cuando se acude al Parlamento "es importante no establecer condiciones"

El coordinador general del PP y responsable de Organización, Fernando Martínez-Maillo, ha emplazado este lunes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a plantear "por escrito" cómo quiere debatir en el Congreso de los Diputados su propuesta para un referéndum, con el objetivo de que los partidos puedan "definirse". Eso sí, ha recalcado que cuando uno acude al Parlamento nacional es "importante no establecer condiciones" y no "tener miedo" a una votación en el Parlamento.

Así se ha pronunciado Maillo en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, después de que Puigdemont haya dicho que está dispuesto a debatir cara a cara con Mariano Rajoy en la Cámara Baja, pero a que no se vote su propuesta porque, según aduce, ya se votó en el Parlamento catalán.

"Cuando uno viene al Parlamento es importante no establecer condiciones a esa venida al Parlamento. En cualquier caso, sí que nos gustaría es que esa propuesta que hace en voz alta la haga llegar por escrito porque es la mejor manera de poder definirse", ha manifestado el dirigente del Partido Popular.

NO TENER MIEDO A UNA VOTACIÓN

A renglón seguido, el responsable de Organización del PP ha recalcado que no hay que "tener miedo" a una votación en el Congreso de los Diputados porque, según ha dicho, es dar "la voz y el voto a los ciudadanos". En este sentido, ha subrayado que es en el Parlamento "donde hay que votar".

Maillo ha reiterado que el PP no sabe cuál va a ser la pregunta y la fecha del referéndum que quiere anunciar Puigdemont esta misma semana, pero ha resaltado que la respuesta va a ser "no" porque no cabe celebrar un referéndum para "romper" la unidad de España y la soberanía nacional.