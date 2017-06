El PP usa a los Pujol en una campaña sobre el riesgo de las pensiones en una Cataluña independiente

Avisa a los funcionarios de que saltarse la ley por "intereses ideológicos" puede traerles problemas

El presidente del PP de Cataluña, Xavier Garcia Albiol, ha presentado este miércoles una campaña que afirma que uno de cada diez pensionistas catalanes no cobrarían si Cataluña se independizara y que usa una imagen de los Pujol para alertar de que la independencia "quitará las pensiones" a muchos catalanes.

Lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha presentado carteles y dípticos en los que se puede ver una foto del expresidente Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, sobre el lema 'Ellos no necesitan pensión, por eso juegan con la tuya'.

Para el presidente popular, la campaña "demuestra que la hipotética independencia es una aventura para todos y especialmente para los pensionistas" y lanza un mensaje de que no es rebatible, porque es descriptivo, real, directo, comprensivo y sobre todo objetivo, según él.

Ha asegurado que la campaña está motivada por el discurso del independentismo que afirma que el Estado continuaría pagando las pensiones de los catalanes en una Cataluña independiente, y ha recordado que, con las aportaciones actuales, los trabajadores están pagando las actuales pensiones y no las suyas en el futuro.

Así, el PP hace la campaña porque están "cansados de la mentira y manipulación del independentismo" y porque considera que los no independentistas tienen la obligación de explicar las consecuencias de la separación de Cataluña del resto de España.

Por eso, en respuesta a los periodistas, ha asegurado que "los funcionarios tienen que tener la seguridad de que si hacen su trabajo, no incurren en deslealtad institucional y no hacen nada de inseguridad democrática, no tendrán ningún problema".