El PP lleva al Senado su iniciativa contra los boicots a productos catalanes

Quieren que el Parlamento censure el independentismo por los perjuicios económicos y sociales que causa

La iniciativa fue registrada en el Congreso con idea de que incluirla en el Pleno de la próxima semana, ante el inicio de la campaña navideña, pero el PSOE no dio su conformidad alegando que aún no había completada todos los trámites previos pues no estaba publicada edn el Boletín de las Cortes.