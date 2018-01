PP de Valencia critica que Puig no hiciera ningún anuncio en su discurso y dice que no tiene propuestas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este lunes que el President de la Generalitat, Ximo Puig, "comenzó 2017 diciendo que quedaba casi todo por hacer y un año después su Consell sigue paralizado y además está agotado" y ha lamentado la falta de anuncios en su discurso de Año Nuevo, lo que demuestra que "no tiene ni una sola propuesta, está en funciones".

Ha remarcado que "no ha hecho ni un solo anuncio ni ha explicado cómo pretende hacer todo lo que dice que queda por delante" y aunque "dice que el gran reto es reducir las listas de espera, no dice cómo ni parece haber hablado del tema con su consellera Montón, que es el verdadero problema de la sanidad valenciana" o "habla de dependencia y se olvida de los atascos y de las personas que han fallecido esperando la prestación".

"También ha señalado que no caben los barracones en la Comunitat, pero no dice que ante los compromisos incumplidos ha pasado la pelota a los ayuntamientos para que sean ellos quienes construyen las escuelas", ha agregado.

La presidenta del PPCV ha advertido que "no se puede utilizar la infrafinanciación que sufrimos los valencianos como un comodín para todo lo que no se hace" y ha incidido en que "las broncas internas, las pocas ganas de trabajar y la nula capacidad de gestión de este Consell son los verdaderos motivos por los que están agotados cuando no hace ni tres años que llegaron a la Generalitat". No se puede ser tan autocomplaciente y achacar lo que no se ha hecho a otros", ha subrayado.