El PP exige a Vara que "corte de raíz" el "sueño" de una moción de censura en Badajoz para evitar "consecuencias"

El portavoz del PP extremeño, Fernando Pizarro, ha exigido al líder del PSOE en la comunidad, Guillermo Fernández Vara, que se "manifieste" y "corte de raíz" una posible moción de censura en Badajoz al alcalde Francisco Javier Fragoso que, según ha dicho, supone "sólo un sueño", y para evitar de ese modo que haya "consecuencias muy negativas" en las relaciones entre los 'populares' y la Junta.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Pizarro ha indicado también que el PP regional confía --ha dicho-- "plenamente" en la "acción" de Fragoso y "todo" su equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz, en alusión al anuncio del Grupo Municipal Socialista de la capital pacense de que llevará a la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión 'popular' en dicha ciudad.

"No tenemos ningún temor de que se han hecho las cosas (en Badajoz) como manifiesta el PSOE", ha dicho Pizarro, quien ha considerado que la formación socialista en la capital pacense "lo que busca son excusas" para plantear una moción de censura, y ha añadido que en todo caso "como en un estado de derecho ocurre siempre, cuando alguien ve algo que no le cuadra desde el punto de vista legal para eso están los juzgados".

RESPONSABILIDAD

Al respecto, el portavoz del PP ha confiado en que finalmente "impere la razón" y "sobre todo la responsabilidad" en este asunto, en tanto que a su juicio supone "una torpeza" de carácter político la formulación de una moción de censura en Badajoz por parte del PSOE.

Tras considerar que esta cuestión supone "un circo" que pone de manifiesto, ha indicado, que existe un PSOE "dividido" y un Fernández Vara con "muchas ataduras", ha reconocido también que al líder regional socialista "la miel" de que su partido pueda gobernar en la capital pacense "no le dejará de resultar dulce".

En todo caso, ha incidido en que Badajoz "no merece evidentemente esta inestabilidad" y en que de prosperar dicha cuestión podría tener "consecuencias muy negativas" para las relaciones entre 'populares' y la Junta.

En este sentido, ha recordado que el PP ha permitido "sacar adelante" los dos últimos presupuestos autonómicos en Extremadura; y ha subrayado que "no es justo ni legítimo solicitar un gobierno cuando no se ha ganado en las urnas y se quiere ganar en los despachos y con acuerdos que pone en riesgo el desarrollo de Badajoz cuando no se ganaron por parte de la confianza de los ciudadanos".

ÓRDAGO CON CONSECUENCIAS

Por otra parte, preguntado sobre la situación del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, de no prosperar una moción de censura, el portavoz regional del PP ha dicho que "uno cuando tira un órdago de estas características" tiene "consecuencias" ya que, si bien esto aludiría a "cuestiones internas dentro del PSOE", también es "cierto" que "una ciudad de más de 150.000 habitantes no se puede poner en riesgo por el capricho de querer gobernarla".

Así, ha dicho que si se plantease una moción de censura y no saliese adelante entonces, bien personalmente, bien el PSOE, deberían tomarse "decisiones" sobre Cabezas.

"Creo que por lealtad a uno mismo, por conciencia, por saber estar político, por estar a la altura de las circunstancias, cuando uno plantea una cuestión de estas características tan grave, con consecuencias tan graves y evidentemente no sale adelante, si no uno personalmente, el partido (el PSOE extremeño) debería tomar decisiones", ha apuntado.

Tras ello, ha recordado que "de todas maneras" el primero ha tenido en Fernández Vara "un maestro en esto de la irresponsabilidad y de la deslealtad al territorio que representa", en alusión a que el líder socialista regional "sin tener los apoyos" presentó una moción de censura al entonces presidente de la Junta, el 'popular' José Antonio Monago, que "quedó en aguas de borrajas y que puso en riesgo la estabilidad de una comunidad autónoma que en aquel momento crecía con fuerzas gracias a políticas muy importantes".

CIUDADANOS

Por otra parte, preguntado por la postura de Ciudadanos de cara a una posible moción de censura en Badajoz, el portavoz del PP ha dicho que "si Ricardo Cabezas se tira a la piscina" debe "tener sobre la mesa todas las aceptaciones, no una conversación", al tiempo que ha rehusado "calificar" y "evaluar la acción de otros" porque desconoce, ha dicho, "esas conversaciones".

"Creo que una moción de censura, si se va a hacer requiere del acuerdo, del proyecto y de muchas cosas que supuestamente si el objetivo es ése permita la mejora de las condiciones de vida de los propios pacenses", ha espetado, al tiempo que ha confiado en que este asunto "impere la razón", y que ha calificado de "ciertamente irresponsable la acción del PSOE en Badajoz y particularmente, de manera muy especial, por tener la máxima responsabilidad en los socialistas extremeños, la falta de responsabilidad del PSOE en la región".

CIFRAS "POCO ESPERANZADORAS"

Por otra parte, Fernando Pizarro ha alertado de que recientes cifras macroeconómicas "poco esperanzadoras" de la comunidad llevan a la comunidad hacia una panorama "bastante pesimista" tanto en creación de empleo como de crecimiento económico.

De este modo se ha referido a recientes informes de BBVA y de la Airef según los cuales, ha dicho, "no se cumple el déficit pero del mismo modo se complica la vida de los extremeños" en materia de empleo y crecimiento económico.

El 'popular' ha achacado esta situación a la "falta de previsión" de la Junta de Extremadura en dichas materias; y ha recalcado que su partido viene manteniendo una actitud "constructiva" con la finalidad de contribuir a mejorar, ha indicado, "ese camino negativo por uno positivo" en la comunidad.