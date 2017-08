El PP dice que el artículo 155 "en este momento no está encima de la mesa" y que el Gobierno actuará proporcionalmente

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha insistido en que "en este momento no está encima de la mesa" la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución y ha asegurado que el Gobierno actuará "de forma proporcional".

"Yo lo he descartado en este momento porque no está encima de la mesa", ha explicado Hernando en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. Sin embargo, el diputado 'popular' ha recordado que la suspensión de la autonomía contemplada en este artículo es una medida incorporada en el ordenamiento español y que el Gobierno actuará "de forma proporcional". "Ahora y en este momento no está en aplicación este artículo", ha insistido.