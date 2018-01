El PP se avergüenza de las acusaciones vertidas en el juicio, pero también por la financiación ilegal de otros

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha reconocido sentir "vergüenza" ante las declaraciones de cabecillas de la trama Gürtel imputando financiación ilegal al PP, pero también dice tener la misma sensación en los casos que afectan a otros partidos, como Convergencia, el PSOE o incluso Ciudadanos.

En declaraciones en el Congreso, Hernando no ha querido dar especial trascendencia a las palabras de Francisco Correa ni a los anuncios de revelaciones por parte de otros cabecillas de Gürtel como Pablo Crespo o Álvaro Pérez 'El Bigotes', pues considera que los procesados "cuentan las mentiras que quieren para intentar salvar su situación personal". "No voy a entrar en declaraciones de señores que están procesados y quieren salir lo menos escaldados posible", ha añadido.

Hernando ha dicho confiar en la Justicia y ha subrayado que los acusados que en su día eran del PP ya no están en el partido, pues fueron expulsados, pero en todo caso ha dicho que, si sus testimonios son ciertos, reconoce que le llenan de "vergüenza".

Eso sí, ha agregado que, al igual que la presunta financiación ilegal del PP; también le llena de "vergüenza" la del PDeCAT (Ula antigua Convergència), la del PSOE, o que Ciudadanos presentase una contabilidad en 2015 que no recibió el visto bueno del Tribunal de Cuentas. "Me gustaría también que Albert Rivera nos explique que sus cuentas sean unas cuentas que no se ajusten a la realidad contable de su partido", ha comentado.