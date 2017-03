El PP pedirá una comisión de investigación si Mas "vuelve a mentir" cuando comparezca

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha anunciado este jueves que pedirán una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de CDC si detectan que el expresidente de la Generalitat Artur Mas "vuelve a mentir" cuando comparezca en el Parlament.

En declaraciones en los pasillos del Parlament, ha considerado insuficiente que Mas haya trasladado su voluntad de explicarse en la cámara si se lo piden porque no tuvo "ningún problema en mentir sin ningún complejo" en otras ocasiones que compareció por la misma cuestión.

Tras asegurar que escucharán sus explicaciones, ha avanzado que si no les convencen y no concuerdan con datos y documentos presentados, pedirán el impulso de una comisión de investigación, donde "no está permitido mentir".

"O Mas se ha llevado el dinero, algo que no creo y no tengo ninguna evidencia de ello, o se han ido al partido. En el caso de Luís Bárcenas, creo que se ha demostrado que el dinero se lo quedaba este señor. Son dos realidades diferentes", ha sostenido al preguntársele por la financiación de los populares.

Sobre si el juicio inhabilita a Mas para ser de nuevo candidato en unas elecciones, Albiol ha asegurado que es una decisión que debe tomar su partido, aunque "no es el cartel electoral más presentable de un partido que se ha convertido en una caricatura de lo que había sido y en la marca blanca de ERC, y ahora paga las consecuencias".