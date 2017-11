El PP recalca que no acude a la comisión territorial con la idea preconcebida de reformar la Constitución

El portavoz del PP en la nueva Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado autonómico del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha recalcado este miércoles que no participarán de la misma con la idea preconcebida de reformar la Constitución, ni de "premiar" a los independentistas catalanes.

Tras la constitución formal de la citada comisión, Bermúdez de Castro ha explicado que los 'populares' acudirán al citado órgano con ánimo "constructivo" y a hablar del objeto de la comisión, esto es, de evaluar y mejorar "sin apriorismos" el modelo autonómico español, "no a sustituirlo". En este punto, ha destacado que, según el último Barómetro del CIS, en España no existe una demanda social para cambiar el modelo de organización del Estado.

"No venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución, y mucho menos de contentar a quienes han realizado el mayor desafío al Estado de Derecho en las últimas décadas", ha manifestado el dirigente 'popular'.

"Que nadie espere de nosotros otra cosa --ha advertido Bermúdez de Castro--. No somos federalistas, ni secesionistas ni nacionalistas, sino constitucionalistas y, por tanto, nuestras línea será reforzar la cohesión territorial y los mecanismos de lealtad institucional, así como fortaleces el Estado, y no debilitarlo".

"No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el Estado autonómico", ha insistido el diputado 'popular', incidiendo en que para llegar a un acuerdo en financiación autonómicas "no hay que reformar la Constitución", pero tampoco para llegar a un pacto de pensiones, ni para mejorar los mecanismos de cohesion territorial y de colaboración entre administraciones. "Muchos de los avances de modernización del sistema autonómico no conllevan en modo la reforma de la Constitución", ha rematado.