PP ve "ilegal" la petición de comparecencia de Cifuentes en la Comisión de Investigación y espera que no se califique

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, considera que la decisión de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid es "ilegal" y espera que esta solicitud no sea calificada por la cámara territorial.

Ossorio espera que esta comparecencia no se produzca porque es una "manifiesta ilegalidad", para añadir que se tiene que reunir la Mesa de la Asamblea para calificar dicha petición. "Son ilegales porque el objeto de la comisión es la corrupción y esto no es corrupción, un retraso en la remisión de unos documentos será lo que sea pero no es corrupción", ha espetado el portavoz popular en la Asamblea.