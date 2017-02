El PP sólo acepta la reforma constitucional sobre aforamientos si Ciudadanos garantiza que Podemos no forzará referéndum

Hernando asegura que la limitación de mandatos que plantean los naranjas cerca los derechos constitucionales de los diputados

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha avisado este martes de que sólo aceptará una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos si Ciudadanos le garantiza que Unidos Podemos no forzará una referéndum.

Así lo ha puesto de manifiesto Hernando en rueda de prensa en el Congreso horas antes de reunirse con el partido que lidera Albert Rivera para abordar dos de las condiciones del acuerdo de investidura: la supresión de los aforamientos y la limitación del mandato de los presidentes a dos legislaturas.

Sobre la primera de las cuestiones, el dirigente 'popular' ha recalcado que esa medida supone una reforma de la Constitución y que, de entrada, su partido no se opone a llevarla a cabo pero, eso sí, siempre y cuando ello no derive en un referéndum, lo cual, según ha dicho, "no es aceptable" en estos momentos.

Para esta reforma puntual no se precisa referéndum, pero es posible convocarlo siempre que lo pida el 10% del Congreso o del Senado, lo que en el caso de la Cámara Baja supone 35 diputados, un número de firmas del que Podemos dispone y al que los independentistas catalanes de ERC y de PDeCAT y los nacionalistas del PNV también podrían acceder sumando a confluencias del partido morado.

QUE TRAIGAN EL COMPROMISO DE 315 DIPUTADOS

En este sentido, Hernando ha subrayado que ha pedido a Ciudadanos "garantías" para que no haya un referéndum, esto es, que consiga el compromiso de 315 diputados de que no darán ese paso, lo que implica directamente al grupo confederal que capitanea Pablo Iglesias. "No podemos permitir que, por la puerta de atrás, haya un referéndum que algunas formaciones independentistas lo utilicen con fines espúreos", ha manifestado.

Dicho esto, Hernando ha querido dejar claro que con los aforamientos lo único que se ha buscado hasta ahora es que haya un tribunal, el Supremo, capaz de "homogeneizar doctrina" y ha rechazado que suponga "impunidad" alguna, tal y como, según ha comentado, se está viendo con el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs.

Sobre la limitación de los mandatos del presidente del Gobierno que también estaba incluido en el pacto de investidura suscrito por el PP y Ciudadanos, Hernando ha recordado que España no es un régimen presidencialista y que, por tanto, llevarla a efecto supondría "limitar" los derechos constitucionales de los diputados, que son quienes eligen al jefe del Ejecutivo.

Al margen de estos dos asuntos sobre los que el PP y Ciudadanos hablarán en su reunión de esta tarde, Hernando ha remarcado que los 'populares' están cumpliendo lo acordado con la formación naranja y, de hecho, ha destacado que algunas medidas ya se están tramitando en el Congreso.

Entre éstas ha destacado la toma en consideración, la semana pasada, de una proposición de ley de Ciudadanos que, entre otras medidas, contempla expulsar a los imputados por corrupción con la apertura del juicio oral.

¿ANTES O DESPUÉS DE LA APERTURA DEL JUICIO ORAL?

Esta medida de Ciudadanos coincide con la postura que viene defendiendo el PP sobre el conflicto abierto en Murcia tras la imputación del presidente de esa comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por el 'caso Auditorio', y dista de la que el partido naranja viene defendiendo en los últimos días exigiéndole que deje ya su cargo.

Por otro lado, Hernando ha asegurado que hay otros asuntos pactados con Ciudadanos que el PP está cumpliendo, entre ellos la creación de una subcomisión que estudie una reforma de la Ley Electoral y otra que estudie, entre otros asuntos, la financiación de los partidos en el seno de la Comisión Anticorrupción.

Preguntado, en este sentido, cuando se pondrá en marcha la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP que Ciudadanos le reclama, Hernando ha comentado que su partido ha pedido a los de Albert Rivera que, "si les parece bien", se respete el trabajo sobre la financiación de los partidos que ya se ha iniciado en el la citada comisión parlamentaria antes de abrir la investigación comprometida. "No nos han pedido nada aún. Igual pasado mañana lo hacen", ha apuntado.