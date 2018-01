PP estudia denunciar ante el Defensor valenciano los 122.000 euros en ayudas a medios "que fomentan el independentismo"

Asimismo, informará al Gobierno de España de la concesión de estas subvenciones para que tenga conocimiento de la situación

Al respecto, ha puntualizado que está a favor de destinar ayudas para la promoción del valenciano, pero ha subrayado que "no va a "tolerar que "se financie con dinero público a algunos medios que no respetan la personalidad de la Comunitat" y son "independentistas".

A su juicio, es "muy grave" que con dinero público de los valencianos se concedan subvenciones a medios que, además, no tienen arraigo en la Comunitat y no respetan la Constitución ni el Estatut. "Fuera de las leyes solo hay caos y eso supone la muerte de la democracia", ha señalado.

"Igual que no le daría y me parecería mal que se dieran ayudas a fundaciones que defienden a dictadores o a sistemas que limitan la libertad de los ciudadanos, no me parece bien que el gobierno valenciano le de subvenciones a algunos medios que fomentan los procesos de ruptura con España ni respetan la identidad de la Comunitat", ha subrayado la presidenta del PPCV.