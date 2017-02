El PP critica la "escalada verbal" del independentismo catalán buscando "un victimismo oportunista"

Maillo dice que el PP no va a "caer en esa trampa" y ofrece mano tendida, pero para hablar de los problemas reales

El coordinador general del PP y vicesecretario de Organización y Electoral, Fernando Martínez-Maillo, ha criticado este lunes la "escalada verbal" que están exhibiendo estos días "algunos líderes del independentismo catalán" utilizando "expresiones radicales", algo que, a su juicio, lo que busca es un "victimismo oportunista". Eso sí, ha recalcado que el Partido Popular no va a "caer en esa trampa".

Así se ha pronunciado Maillo en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP que ha presidido Mariano Rajoy, que ha analizado la situación en Cataluña. Precisamente, este lunes declara ante el Supremo el exconseller Francesc Homs por por su papel en la consulta soberanista celebrada en 2014, que ha llegado a decir que si el proceso judicial del 9-N acaba con condenas será "el fin del Estado español".

Tras señalar que España es un país democrático en el que "todos están sometidos a la ley", que es la que "garantiza los derechos de todos los ciudadanos", Maillo ha recalcado que son los tribunales de justicia los que tienen la "última palabra" y ha agregado que "no se puede apelar a la democracia para infligir la ley".

Dicho esto, ha señalado que el PP está "observando" esa "escalada verbal" en dirigentes independentistas "bastante exagerada", con "expresiones radicales". A su entender, esa escalada verbal es una "muestra de debilidad y flaqueza, quizá un tanto a la desesperada buscando un victimismo oportunista".

EL PROCESO INDEPENDENTISTA NO VA A "NINGUNA PARTE"

Dicho esto, ha indicado que el proceso independentista "no va a ninguna parte y no avanza" sino que "cada vez está más debilitado". Al final vencerá el conjunto de los ciudadanos y el Estado de Derecho", ha manifestado, para añadir que el Gobierno de Mariano Rajoy tenderá la mano para resolver los problemas reales de la gente pero no sobre el referéndum de independencia.

Sobre una posible reunión entre Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Maillo ha afirmado que está "constatada" la voluntad de dialogo del Ejecutivo del PP, pero para mejorar los servicios públicos de la gente y de lo que les preocupa, pero no para una "ruptura unilateral".

SE NECESITA "ESTABILIDAD"

En cuanto a si sería mejor unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, Maillo ha indicado que ha habido muchos comicios en esta región en los últimos años y ha evitado entrar en esa cuestión, si bien ha dicho que el PP es partidario de "la estabilidad".

En este sentido, ha señalado que en Cataluña se necesita "estabilidad" y "moderación", así como que el Gobierno catalán no esté sometido a un partido como la CUP, un partido "radical, antieuropeo y antisistema". "El problema es que la Convergencia moderada de toda la vida ahora es rehén de un partido radical", ha lamentado.