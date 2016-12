El PP dice que garantizará la estabilidad en Canarias tras la ruptura del Gobierno CC-PSOE

El PP ha asegurado este martes que va a garantizar la estabilidad en Canarias tras la ruptura del Gobierno que formaban Coalición Canaria y el PSOE, que deja al partido nacionalista al frente del Ejecutivo autonómico, pero sin mayoría suficiente en el Parlamento.

"El PP va a apoyar el interés general de los canarios y va a garantizar la estabilidad, a actuar con responsabilidad", ha dicho el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, en rueda de prensa en Madrid.

Maroto ha explicado que la dirección de su partido no trató este asunto en la reunión que mantuvo este lunes, en la que repasó el trabajo interno que está realizando de cara a su Congreso nacional de febrero, aunque ha asegurado que el PP se compromete con la estabilidad en esa comunidad autónoma.

No ha ido más allá por tanto y no ha precisado si su formación se plantea o no entrar en el gobierno canario o dar apoyos puntuales a Coalición Canaria para aprobar leyes, ni en si exigirá una contrapartida a esta formación en el Congreso por el respaldo en las islas.

Al respecto, sobre la colaboración en las Cortes, Javier Maroto ha subrayado que el PP mantiene "la mano tendida permanentemente" a Coalición Canaria como a otras formaciones.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció el pasado viernes el cese de los cuatro consejeros del PSOE del Gobierno de Canarias porque volvieron a ausentarse durante una votación del Consejo de Gobierno "sin motivos coherentes". "La paciencia no es infinita", afirmó.