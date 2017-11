El PP saluda que más exconsejeros catalanes "abracen el 155" pero dice que el 21D no "limpia" las responsabilidades

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha saludado este martes que cada vez más exconsejeros del Gobierno catalán estén "abrazando" el artículo 155 de la Constitución y ha añadido que habría sido "mejor" que no la hubiesen "violado". Eso sí, ha avisado que las responsabilidades por su actuación están "ahí" y no van a ser "limpiadas" por las elecciones del 21 de diciembre.

En este sentido, ha indicado que habría sido "mejor" que los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont no hubiesen "violado" la Carta Magna porque "no se habría producido un golpe a la democracia y no tendrían que afrontar responsabilidades", que "van a estar ahí y no van a ser limpiadas por un proceso electoral". Así, ha subrayado que en los próximos meses esos exconsejeros tendrán que hacer frente a sus responsabilidades ante la Justicia.