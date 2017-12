El PP exige explicaciones sobre si los Mossos usaron DNI falsos para vigilar a políticos rivales: "Sería gravísimo"

ERC dice que están "muy orgullosos" de los Mossos y el PDeCAT subraya que son un "cuerpo democrático" que ha demostrado su "buen hacer"

Según Hernando, esta información demuestra "la capacidad de cometer todo tipo de actividades delictivas por parte de las antiguas autoridades independentistas contra aquellos que no piensan como ellos". "Me parece de una enorme gravedad y espero que los responsables den alguna explicación a todo esto", ha enfatizado.

A su entender, todos estos hechos son de una "terrible gravedad" y sirven para que los ciudadanos se den cuenta de que los dirigentes independentistas tenían "no solo intenciones aviesas" sino que estaban dispuestos "a hacer todo tipo de actividades, que son de lo más reprobable que se puede producir en un sistema democrático".

Al ser preguntado si se fía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Hernando ha respondido afirmativamente y ha precisado que de quien no se fía es "de los mandos que han tenido", que son "independentistas" que han "dirigido todo este tipo de despropósitos", utilizando "la fuerza de la ley de una forma absolutamente espúrea con fines políticos y perversos".

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha dicho desconocer la información pero ha señalado que hay "tranquilidad" en el PSOE porque estas cuestiones se están siguiendo judicialmente. A su entender, una Justicia "independiente" no le gusta a los independentistas pero en España la Justicia es "independiente" y aplica la ley.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que "cualquier hecho delictivo que se haya podido cometer se va a esclarecer y habrá responsabilidades penales". Además, ha afirmado que en un país democrático "hay que fiarse siempre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" y ha agregado que lo que puede haber son "conductas individuales puntuales" que no pueden "mancillar el honor de los cuerpos policiales".

"Si ha habido cuestiones individuales de alguien, que asuma responsabilidades", ha dicho, para insistir en que no se puede poner en cuestión el sistema democrático, que "pasa por unas Fuerzas de Seguridad democráticas" en España.

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, ha asegurado que no tenía "ni la más remota idea" de esa información pero ha elogiado la trayectoria de los Mossos. "No solamente me fío sino que estamos muy orgullosos de la policía nacional catalana", ha concluido.