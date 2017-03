El PP garantiza que Rajoy no va a permitir "jugarretas ilegales" de los independentistas para aprobar una ley de ruptura

Levy: "Los independentistas van a tener los planes muy cortos si lo que quieren es llevarnos a ilegalidades"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha garantizado este martes que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el Partido Popular van a permitir "jugarretas ilegales" de los independentistas para aprobar una ley de ruptura con España. "Ya pueden intentar hacer subterfugios a la legalidad, que no lo van a conseguir y lo saben y por eso están tan nerviosos intentado dar pasos que no van a ninguna parte", ha enfatizado.

Así se ha pronunciado al término de un acto del PP con motivo del Día Internacional de la Mujer, después de que la Mesa del Parlamento catalán haya admitido a trámite la petición de JxSí de una ponencia conjunta para abordar una reforma del reglamento que agilice la tramitación de leyes --especialmente las de la 'desconexión'--, desestimando las peticiones de reconsideración de Cs, PSC y PP.

Levy ha recalcado que este paso que se ha dado en el Parlamento catalán "no va a ninguna parte" y ha garantizado que no se va a "avanzar" porque es el "camino de la ilegalidad". Además, ha dicho que los catalanes no "merecen" un Gobierno que esté haciendo "permanentemente jugarretas a la legalidad" sino que merecen que se respete la ley y el Estado de Derecho.

NO VA A HABER "ATROPELLO" A LA DEMOCRACIA

En este sentido, la diputada catalana ha subrayado que, aunque intenten "subterfugios a la ilegalidad", "no va a haber ningún atropello" a la democracia y al Estado de Derecho que ha "costado tanto a todos los españoles". Según ha insistido, por ese camino no van a "conseguir ningún propósito" ni objetivo.

"Les pediría que no jueguen más a las ilegalidades. Esto no es de país serio y, desde luego, no va a ir a ningún lugar porque el Gobierno de España va a estar con la ley, con toda la ley, con la contundencia de la ley y con la firmeza de la ley que nos ampara a todos", ha manifestado la responsable de Estudios y Programas del PP.

Al ser preguntada qué va a hacer el Gobierno, Levy ha señalado que el Ejecutivo y el PP estarán "muy atentos al procedimiento parlamentario" e "impedirán cualquier ilegalidad" porque los catalanes "no las merecen". "Los catalanes merecemos un Gobierno que actúe acorde a la ley porque eso es lo que hacen todos los ciudadanos y no puede haber un Gobierno que se crea por encima de la ley", ha agregado.

Así, ha reiterado que el Ejecutivo de Rajoy "responderá a cada ilegalidad con la ley y con el Estado de Derecho". "Y lo siento, pero los independentistas van a tener los planes muy cortos si lo que quieren es llevarnos a ilegalidades", ha concluido.