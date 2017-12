El PP dice que los independentistas deberán responder por el "golpe de Estado" diseñado al margen de la ley

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha asegurado este martes que la investigación judicial está demostrando que había una "estrategia diseñada" por parte de los independentistas para realizar un "golpe de Estado" al margen de la ley y ha recalcado que "alguien deberá responder" por ello porque en España "no hay impunidad".

Así se ha pronunciado, tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, después de que la agenda de Josep María Jové, alto cargo de la Generalitat y 'número dos' de Oriol Junqueras, evidencie que el 1-O solo se hizo para forzar la intervención internacional. Además, ese documento incluye anotaciones que muestran que el exGovern decía en 1016 que un referéndum no pactado "no tiene sentido".

Bermúdez de Castro ha rechazado la posibilidad de realizar un referéndum que va a "romper la unidad" de España y la soberanía nacional y ha recalcado que eso "no se puede pactar". "Esa teoría del independentismo constitucional, realmente me sorprende", ha enfatizado.

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que en España "no hay represión y no hay presos políticos" sino que hay "justicia" y "garantías". Según ha añadido, si los jueces demuestran que alguien ha cometido un delito, "sea quien sea, deberá responder por ello" porque la justicia "es igual para todos" y no hay "impunidad".