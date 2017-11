El PP niega que esté en el "inmovilismo" para reformar la Constitución pero pide el mismo consenso que tuvo en 1978

Casado recuerda a los promotores de la manifestación en Valencia para reclamar una mejora de la financiación que "no depende solo del PP"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha negado este lunes que su formación esté situada en el "inmovilismo" ante una reforma de la Constitución, pero ha defendido la necesidad de que cualquier cambio en la ley fundamental cuente con el mismo consenso que tuvo en 1978 y que no pase por "deshacer lo andado" en estos 40 años.

Dado que el PP "no es el que está planteando" reformar la Carta Magna, Casado ha subrayado que hay que preguntar a los que sí que defienden hacerlo que pongan encima de la mesa sus propuestas. En este punto, ha dicho que es "acertado" el punto de partida de la comisión de evaluación sobre el Estado Autonómico promovida por el PSOE que se constituirá este mismo miércoles en el Congreso porque "no vincula a una reforma si no hay un grado de consenso".