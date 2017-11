PP dice que las únicas familias que interesan a Podemos son las de los agresores de Alsasua o las suyas internas

Ruiz Huerta pide que aplique el Reglamento por la pregunta, que controla a Podemos y no al Gobierno

Durante su intervención, Camíns ha señalado que las cuentas para el próximo ejercicio "apuntan por la recuperación no solo económica sino social" y por ello hay medidas que van "más allá con ayudas a las familias", en concreto "a las que tienen niños pequeños, a las que están empezando a tener hijos o a los jóvenes que quieren empezar a emanciparse".

Estas son unas medidas, que según la parlamentaria, serán acogidas "con alegría" por las familias pero que van a sufrir "una critica feroz por parte de la oposición". "Esto no va por ustedes señores de Ciudadanos, ni siquiera por el PSOE, que en numerosas ocasiones ha defendido algunas de las medidas e incluso las aplican donde gobiernan", les ha dicho a ambos grupos parlamentarios.

Además, Camíns ha dicho que también en la formación morada se pueden encontrar otras referencias a familias no vulnerables "como son los Bescansa o los Serra". "Y por no cansarles acabo con numerosas noticias de familias de la señora Carmena como son hijos, padres, sobrinos, hermanos, novias, compañeros sentimentales o amigos varios que engrosan la lista de los enchufados o nombrados a dedo por el Ayuntamiento", ha concluido.

"Camíns no ha hecho control al Gobierno sino que se ha dedicado durante toda la pregunta a hacer control a la oposición", ha aseverado. Adrados se ha mostrado en desacuerdo con sus palabras, a lo que la parlamentaria de Podemos ha reiterado que en la pregunta debería "controlar la actividad del Gobierno, no de Podemos". "Usted no ha hecho nada para preservarlo", ha dicho.