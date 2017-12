El PP justifica que no se invite a los observadores del pacto antiyihadista como Podemos a la reunión de mañana

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha justificado este martes que no se invite a los partidos, como Podemos, que sólo participan como observadores en el Pacto antiyihista a la cita que este foro mantendrá este miércoles porque, según ha recalcado, se trata de una "reunión de trabajo". "Vamos a trabajar, no a ser observados", ha comentado.

Hernando ha explicado, en una rueda de prensa en el Congreso, que el Ministerio del Interior siempre ha invitado a todas las fuerzas políticas --tanto las que han suscrito ese acuerdo cómo a las que no pero han querido sumarse como "observadores"-- a las reuniones que se convocan inmediatamente después de los atentados, para que todos tuvieran "información" sobre lo sucedido.

PASEANTE O FIRMANTE NO ES LO MISMO

Por eso, considera "lógico" que a las reuniones "de trabajo" vayan los firmantes del pacto. "Si no ¿qué diferencia hay entre ser observador, paseante o firmante?", se ha preguntado, incidiendo en que le parece "muy bien" que este miércoles sólo se convoque a quienes se han "comprometido" con ese acuerdo plasmando su firma en él.

"Yo no necesito que nadie me mire con un microscopio", ha dicho, criticando que "algunos" se crean "superiores" y piensen que "pueden ir de observadores". "Si quieren ir, lo tienen muy fácil, que lo firmen, porque no es lo mismo pertenecer a un club que ser simpatizantes u observadores", ha agregado, en referencia a Unidos Podemos.