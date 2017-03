El PP dice que "de momento no se va a crear" una comisión sobre su financiación, pero lo estudiará

Avisa de que una reforma constitucional para los aforamientos puede "ser usado por Podemos o por independentistas con fines espurios"

El portavoz parlamentario 'popular', Rafael Hernando, ha afirmado este miércoles que "de momento no se va a crear" una comisión de investigación específica sobre la financiación del PP --como recoge lo pactado en agosto con Ciudadanos--, aunque ha asegurado que lo van a "estudiar", en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Tras asegurar que Ciudadanos les presentó su petición de comisión "ayer a las tres", ha argumentado que en estos momentos ya está creada una comisión sobre regeneración política (la de "Calidad democrática") en la que se ha creado una subcomisión que analizará la financiación de todos los partidos y en la que han pedido que comparezcan sus respectivos responsables de finanzas.

Hernando ha subrayado que los grupos han acordado que los trabajos de las comisiones "no se solapen", de manera que "no hay prisa" para poner en marcha una tercera "porque sencillamente sus trabajos no se pueden desarrollar". Sin embargo, ese razonamiento no lo comparte Cs: "¿Eso dónde está escrito? Eso no está en el reglamento", dijo recientemente Albert Rivera.

Pero además, sobre el objeto de trabajo de las comisiones, ha avisado de que si en la subcomisión ya creada se llega a la conclusión de que no pueden conocerse las cuentas de todos los partidos "a lo mejor en la comisión de investigación hay que incluir al resto de las formaciones". Según ha dijo, ya ha dejado claro a sus interlocutores de Cs que quiere conocer las cuentas de todos los partidos.

Hernando se ha mostrado convencido de que ningún partido se opondrá a que sus cuentas se investiguen tan a fondo como se han investigado las del PP, "las más investigadas en la historia de la democracia", por parte del Tribunal de Cuentas, la Policía, Hacienda, los jueces y fiscales y PSOE e IU como acusación particular.

El portavoz 'popular' ha insistido en que su partido va a cumplir su pacto con Ciudadanos pero que hay asuntos que "afectana las regleas del juego", y en concreto a la ley electoral y a la Constitución, y por tanto no pueden aprobarse sólo por PP y Cs.

En opinión del PP, ese es el caso tanto de la limitación de mandatos como del fin de los aforamientos. Ciudadanos admite que eliminar aforamientos requiere un cambio constitucional pero cree que para limitar los mandatos del presiente basta cambiar la ley del Gobierno, mientras el PP defiende que supondría incluso limitar los poderes que la Constitución otorga al Rey.

NO ES EL MOMENTO

Además, ha insistido en advertir de que Podemos forzará un referéndum ante cualquier reforma de la Constitución que se intente hacer, así que cree que las cosas deben hacerse "con prudencia" y "con un acuerdo muy amplio y eligiendo el momento político preciso", que a su juicio no ha llegado aún.

"No queremos que un asunto como éste pueda ser usado por Podemos o por los independentistas con fines espurios y encontrarnos en una situación como el ex primer ministro italiano Matteo Renzi que, pretendiendo una reforma constitucional bien intencionada, acabó en un referéndum en el que se juzgaron otras cosas", ha puntualizado. Renzi dimitó tras perder ese referéndum.

ESPERA QUE Cs MURCIA NO INSISTA

Hernando ha confirmado que en la reunión de este martes entre ambos partidos no salió la situación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cuya dimisión reclama Ciudadanos porque declarará como imputado en el 'caso Auditorio'.

En este punto, ha subrayado que Ciudadanos "en su día definió el delito de corrupción" como "enriquecimiento ilícito" y, además, que la semana pasada presentó una proposición de ley en la que hablaba de dimisiones a partir de la apertura de juicio oral.

Por eso, ante la reunión que celebrarán este jueves el PP murciano y los responsables de Cs en la Región, ha dicho que no sabe si Ciudadanos de Murcia pretenderá "cambiar las reglas que su partido ha presentado en el Parlamento de manera formal y concreta". En su opinión, no tendría mucho sentido ir más allá "de lo que Ciudadanos plantea en sus propias leyes".