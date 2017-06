El Comité Ejecutivo del PP de Canarias ha acordado este jueves por unanimidad iniciar un proceso de negociación con Coalición Canaria (CC) para fijar su entrada en el Gobierno de Canarias con la intención de acometer reformas orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos y dinamizar la economía.

Navarro ha afirmado que su partido no pone "líneas rojas" para negociar, pero ha dejado claro que el proceso no puede dilatarse mucho más de este mes y que no entrarán en el Ejecutivo "de cualquier manera y cualquier precio".