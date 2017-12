El PP admite "cierta orientación de voto útil" hacia Ciudadanos, pero confía en que se corrija en campaña

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha reconido que entre sus votantes catalanes "puede haber en un momento dado cierta orientación de voto útil" en favor de Ciudadanos, pero se ha mostrado convencido de que se corrija en la campaña de las elecciones del 21 de diciembre y se aprecie la labor de su partido contra el independentismo.

Según ha subrayado, "si no hubiera sido por el PP, el artículo 155 no se podría haber aprobado en el Senado porque no había otra fuerza con mayoría suficiente". "El papel del PP es determinante", ha remarcado.