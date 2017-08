PP cree que "el paraguas nacional garantiza el cobro de pensiones" en Euskadi y "trocear la 'caja única' es una amenaza"

Dice que los nacionalistas catalanes deben acabar de "jugar al ratón y al gato con plazos y trámites" y "poner fin al sainete" del referéndum

En esta línea, ha precisado que, "más que polémicas, lo que hay que buscar es poner el acento en lo que importa, y lo que importa es que los pensionistas vean garantizadas sus pensiones". "Hacer polémica de estos temas es absurdo. Por tanto, no son temas fáciles, no son temas sobre lo que vayamos a negarnos a conocer planteamientos, pero no son temas menores y no creo que sean temas que deban condicionar otras cosas", ha afirmado.