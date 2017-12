El PP presenta enmienda a la totalidad a las cuentas del gobierno asturiano para 2018

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario en la Junta General del Principado va presentar enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2018.

Mercedes Fernández, en el ya tradicional brindis navideño convocado por el PP con los medios de comunicación, ha manifestado que desde su formación se ha insistido hasta el último momento en tratar de llegar a un acuerdo para sacar las cuentas adelante y será ahora el Gobierno el que deba explicar porque no ha sido posible.

"Yo ayer mantuve una última conversación con Javier Fernández para buscar el acuerdo", ha dicho Mercedes Fernández, que ha indicado que el año pasado "costó mucho llegar a un acuerdo y su grupo recibió muchos desprecios". Ha añadido que "las abstenciones no convienen a estos debates sino que lo procede es apoyarlos o enmendarlos".

La presidenta del PP ha insistido en que "tras muchos intentos por tratar de buscar un acuerdo de centralidad como en el 2015 y en el 2017 y tras darles el Gobierno con la puerta en las narices y decirles una y otra vez no es no, no fue posible pues entonces lo que cabe son las enmiendas a la totalidad". Así se plantean dos enmiendas de totalidad, una más general de filosofía política y la segunda la que toca los ingresos eliminando el impuesto de sucesiones.