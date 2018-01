El PP se revuelve contra Cs, le acusa de sobreactuar en política y de tener como estrategia "el viento"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha defendido este lunes la iniciativa política de su partido y su defensa del interés general frente a la estrategia "del viento" que a su juicio sigue Ciudadanos, partido contra el que ha lanzado diversas críticas y al que ha acusado de "sobreactuar".

El PP ha celebrado la primera reunión del año del comité de dirección bajo la presidencia de Mariano Rajoy. En la rueda de prensa posterior, Maillo ha cargado contra la formación de Albert Rivera, de la que ha dicho que se deja llevar por el viento, se preocupa por las encuestas y no es un partido de gobierno, mientras el PP mantiene responsabilidades de gestión y se ocupa "del interés general" de los ciudadanos, ha dicho.

El coordinador general del PP, que ha calificado de desproporcionada esta exigencia, ha dicho que el acuerdo de investidura con Ciudadanos no impone la dimisión ni destitución en este momento de Barreiro, sino cuando su imputación sea formal o cuando sea procesada, momento que no ha llegado aún.

"Sería como decir que Ciudadanos no cumple ese acuerdo porque sus cuentas no las ha aprobado el Tribunal de Cuentas, cuando en el mismo se habla 100 veces de transparencia", ha aprovechado para decir Maillo, recordando el informe desfavorable del citado tribunal a las cuentas del partido naranja de 2015, en las que afirma haber encontrado distintas deficiencias. "Nosotros no nos ponemos exquisitos", ha remachado.