El PP sondeará a la oposición para acabar con el anonimato en las redes sociales y combatir los acosos

Sánchez Camacho denuncia amenazas en Twitter que achaca al odio que el independentismo ha fomentado en Cataluña

Hernando considera que éste es un asunto que no sólo fuera un español, sino "global", y que las compañías que están detrás de las redes sociales "tomen nota". "No creo que a los responsables de estas compañías les guste lo que se están produciendo en las conversaciones en la redes", ha apostillado.

NO ME VAN A CALLAR

En todo caso, Sánchez Camacho ha remarcado que, pese a las "amenazas" y las "coacciones", ni a ella ni al PP le van a "callar". "Yo voy a seguir expresando que quiero una sociedad catalana que no esté amenazada, que no se la coaccione, que no se la amedrente y en la que no se insulte a quienes creemos en Cataluña y en España". ha enfatizado.