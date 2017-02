PP asegura que no cuentan con el supuesto de que el presidente murciano sea investigado

El presidente del Comité Organizador del Congreso regional del PP, Joaquín Buendía, ha dejado claro este viernes que no cuentan con el supuesto de que el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, sea llamado a declarar en calidad de investigado por la trama 'Púnica' o el caso del auditorio de Puerto Lumbreras.

"Es un supuesto con el que no contamos y no hay planteada ninguna acción en ese sentido", ha zanjado Buendía, tras ser preguntado sobre cómo afrontaría el PP este hecho, de cara al Congreso Regional del partido, que se celebra el 18 de marzo.

También ha dejado claro que en el supuesto de que finalmente sea investigado "no hará falta que haya ningún órgano en el PP destinado a eso", en respuesta a las declaraciones realizadas por el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien ha subrayado que la imputación no se ha producido aún y que incluso en ese caso, no afectaría al acuerdo de Gobierno de ámbito nacional entre el PP y Ciudadanos, que habla de apartar a los imputados, de modo que "los compañeros de Murcia serán los que tomen la decisión".

Buendía ha recordado las afirmaciones realizadas este jueves por la tarde en sede parlamentaria por el propio jefe del Ejecutivo murciano, que dijo "de forma clara que cumple sus acuerdos y cumple la ley".

Por ello, ha señalado que el Comité organizador del cónclave 'popular' a lo que se va a dedicar es a "trabajar en la celebración de este evento".

Lo que defiende el partido es "dejar que la justicia avance y se clarifique lo que se tenga que hacer, pero nosotros nos dedicaremos a organizar este congreso".

Y es que, ha insistido, el PP a lo que se enfrenta estas próximas semanas es a "volver a plasmar los intereses de los murcianos y no nos tenemos que despistar con otras cosas".