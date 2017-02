El PP avisa que no habrá dimisión, cese o sustitución de Pedro Antonio Sánchez porque no hay corrupción

El PP ha dejado claro este lunes que "no hay causa ni para la dimisión" del presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, quien ha sido citado a declarar en calidad de investigado el 6 de marzo por el caso Auditorio, ni para su "cese o sustitución, porque no hay delito de corrupción política".

Y es que, ha dicho el diputado regional de los 'populares' murcianos, Francisco Jódar, "no está imputado, ya que la imputación no se produce hasta que se abre juicio oral", por lo que considera que el PP no está incumpliendo el pacto de investidura firmado con Ciudadanos.

Igualmente, ve "impensable" la disolución del Parlamento regional y la convocatoria de nuevas elecciones, y sobre la moción de censura planteada de algunos partidos, dice que "se contempla como cualquier otra y que hay personas que sueñan cada noche con esa posibilidad".

