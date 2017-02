El PP compara al gobierno valenciano con los fariseos y Puig responde: "Ustedes eran Trump antes de Trump"

El 'president' asegura que hay "muchos miles de valencianos que viven mejor que hace 20 meses"

La portavoz del PP en las Cortes valencians, Isabel Bonig, ha recitado este jueves en la tribuna un fragmento del Evangelio según San Mateo que dice "no se guíen por las obras de los fariseos porque no hacen lo que dicen, todo lo hacen para que los vean" porque, según ha dicho, le recuerda a la vicepresidenta, Mónica Oltra. El presidente, Ximo Puig, ha respondido a las críticas asegurando que están atendiendo "la emergencia social" desde el primer día frente al Consell anterior, que era "Trump antes de Trump" con medidas como la exclusión sanitaria.

Así se han pronunciado ambos durante la sesión de control al 'president', a quien la portavoz 'popular' ha preguntado "cuándo tiene previsto cumplir con el punto 1 del Acord del Botànic y empezar a rescatar personas", ya que en su momento aseguraron que "su prioridad eran las personas" pero, a juicio de Bonig, "lo que no dijeron es que eran sus familiares y amigos".

En este punto, ha criticado los "enchufismos y nepotismos" en Sanidad, que la vicepresidenta tenga "un 36% más de asesores que el último Gobierno en Vicepresidencia, lo que supone 132.000 euros al año" o los 4,5 millones de euros para "levantar fosas" y los 310.000 euros para la gira de Raimon. "Anule todo esto y dedíquelo a trabajar para rescatar personas", ha reclamado.

También ha criticado que "el 80% de las soluciones habitacionales ofrecidas para acoger a refugiados no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad" pero Oltra "se fue al prime time" para ofrecer esas soluciones "de atrezzo". "No podemos hacer demagogia, no todo vale por una entrevista en prime time", ha advertido Bonig, que se ha preguntado para qué está el Consell "si de todo tienen la culpa Mariano Rajoy y Madrid, que culpa tienen, no digo que no".

Además, dirigiéndose a la vicepresidenta, la dirigente del PPCV ha querido concluir su intervención con el Evangelio --"visto que está en esta fase de aproximación al centro", ha ironizado-- y ha recitado: "No se guíen por las obras de los fariseos porque no hacen lo que dicen, todo lo hacen para que los vean, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar 'mi maestro'; pero no se guíen por sus obras porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado". "No sé por qué cuando lo leí me acordé de usted", ha zanjado.

PUIG: "RESCATAMOS A AQUELLOS QUE EXCLUYERON"

Por su parte, el presidente ha querido comenzar su intervención mostrando el "profundo rechazo" a la violencia machista y ha reconocido: "Algo estamos haciendo mal como sociedad para que continúen pasando estas terribles circunstancias". Así, ha instado a "acabar con la cultura machista que le da cobertura" para acabar con ese "terrorismo machista".

Respecto a la intervención de Bonig, ha asegurado que el Consell "está cumpliendo" con su compromiso de rescatar a las personas y ha incidido en que "en estos momentos muchos miles de valencianos viven mejor que hace 20 meses".

También ha querido resaltar que se está rescatando a las personas "porque antes había un gobierno que había abandonado a las personas" y ha puesto como ejemplo el decreto para devolver la sanidad universal y "rescatar a aquellos que excluyeron del derecho a la salud", del que se han beneficiado ya 10.342 personas.

"Ustedes eran Trump antes de Trump", ha subrayado Puig, que ha lamentado que el PP, "en lugar de pedir perdón o aplaudir esta medida" la han llevado al Tribunal Constitucional porque "no quieren que todos seamos iguales ante la enfermedad".